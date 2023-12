Scomparse per una settimana scovate dagli agenti alla stazione: "Chiedevano soldi ai passanti"

Hanno portato anche al ritrovamento di due 14enni scomparse da più di una settimana i controlli svolti dalla Polizia di Bologna nella zona della stazione ferroviaria e nelle vie e piazze limitrofe.

Le due ragazze, entrambe italiane, si erano allontanate insieme da Firenze, e sono state trovate dagli agenti in piazza delle Medaglie d’oro, proprio davanti alla stazione, dove in questi giorni- fa sapere il vicedirigente della Squadra mobile Carmelo Contissa- “avevano vissuto di espedienti, chiedendo soldi ai passanti”. Le due giovani sono state riconsegnate ai genitori, che ne avevano denunciato la scomparsa. Sempre in tema di giovanissimi, davanti al McDonald’s di piazza VIII Agosto sono stati identificati e ricollocati nelle comunità che li ospitano 14 minori stranieri non accompagnati, che erano stati segnalati a più riprese alla Polizia per il loro comportamento molesto.