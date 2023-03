"Sciogliere il Consiglio Qui è cambiato tutto"

"Sciogliere il consiglio comunale e tornare a votare". E’ la provocatoria posizione del capogruppo della Lega, Luigi Baldini, che ha presentato una mozione in discussione nel prossimo consiglio comunale. Il motivo? "Lo scenario politico – dice – è cambiato totalmente rispetto alle elezioni del 2019 e rispetto alla volontà degli elettori". E in effetti l’assetto del consiglio comunale non è più lo stesso dell’inizio consigliatura. "La situazione politica e comunale – insiste Baldini – è mutata sia dal punto di vista strettamente politico che istituzionale, e non certo guardando i sondaggi, ma attenendosi ai numeri espressi dalle varie tornate elettorali e alla composizione o scomposizione dei gruppi consiliari. Quattro anni fa, Fratelli d’Italia era ai minimi termini tant’è che non è nemmeno rappresentato in questo consesso, e oggi è il primo partito in Italia. Gruppi consiliari del M5S (due consiglieri) e di Sinistra a Scandicci (uno) non esistono più; Italia Viva non esisteva, mentre oggi vanta un consenso a doppia cifra e 4 consiglieri". Il Pd ha ridotto i propri consiglieri, così come la Lega. "L’attuale composizione del consiglio – conclude Baldini – non rispecchia più gli equilibri politici all’interno dell’istituzione, ma soprattutto non costituisce più la rappresentanza effettiva del corpo elettorale".