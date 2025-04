Santo Spirito, la svolta. Esiste una clausola per bloccare l’Rsa. Governo con i frati

di Antonio Passanese

L’incontro a Roma tra i ministri Guido Crosetto e Antonio Tajani con l’arcivescovo Gherardo Gambelli, il superiore degli agostiniani Alejandro Moral Antón e il priore di Santo Spirito, padre Giuseppe Pagano, pare abbia prodotto significativi risultati. La delegazione fiorentina, infatti, sarebbe tornata nel capoluogo toscano incassando l’appoggio del governo contro la realizzazione di una Rsa di lusso nell’ex caserma Ferrucci.

Insomma, la novità c’è. Ed è anche importante. Crosetto – che aveva promesso il suo interessamento sia al senatore di Fdi Paolo Marcheschi che in un’intervista alla popolare trasmissione di Italia 1, Le Iene – avrebbe constatato che nel bando indetto da Difesa Servizi sulla dismissione di quello che fu il Distretto militare d’Oltrarno ci sarebbe una clausola, una postilla, che dovrebbe mettere l’immobile al riparo da eventuali speculazioni. Insomma, il contratto trentennale stipulato con la Fastpol, unica società a partecipare alla gara (vincendola), potrebbe essere rescisso o annullato in ogni momento. E senza che la Difesa sborsi un solo centesimo di risarcimento danni. In queste settimane, gli uffici tecnici e legali del dicastero guidato da Crosetto starebbero facendo tutte le verifiche per capire come risolvere la situazione senza naturalmente creare alcun tipo di danno alle “parti in causa“.

E così, ora, quella suggestione degli agostiniani – che chiedono di realizzare all’interno della Ferrucci una propaggine del museo di Santo Spirito, con tanto di biblioteca, sale studio e foresteria – potrebbe diventare realtà. I diretti interessati rispondono col silenzio, forse nel timore che una fuga incontrollata di notizie possa mandare a monte il dialogo aperto dagli agostiniani e dall’arcivescovo col governo. Ma una cosa, per ora, appare certa: sia il ministero che il Comune – la sindaca Sara Funaro, lunedì scorso, si è recata in Santo Spirito per visitare il convento e parlare con i frati – appoggiano la comunità di Santo Spirito. Difficile capire, però, quali saranno le mosse successive. Proprio per questo motivo nessuno se la sente di rilasciare dichiarazioni che smentiscano o confermino la notizia. Sull’ex caserma Ferrucci vanno segnalate le mozioni di Lorenzo Masi (M5S), di Dmitrij Palagi (Spc) e dei consiglieri di IV Francesco Casini e Francesco Grazzini: "L’ex caserma Ferrucci non è solo un edificio: è un luogo simbolo della memoria e dell’identità fiorentina. Abbiamo il dovere di immaginarne un futuro all’altezza della sua storia, destinandolo a fini culturali, educativi e sociali", la dichiarazione dei due renziani.

E la risposta del gruppo Pd non si è fatta attendere: "L’amministrazione – spiegano Luca Milani, Alessandra innocenti e Cristiano Balli – ha chiesto un’interlocuzione col ministero perché anche a noi sta a cuore il destino dell’ex caserma Ferrucci ma non è possibile, al momento, promettere quel che può essere fatto in quel complesso: una palestra, una biblioteca, una ludoteca perché le istanze e le richieste sono molteplici ed arrivano anche dai Padri agostiniani".

Intanto, ieri pomeriggio, i rappresentanti degli studenti di cinque istituti fiorentini (Gramsci, Machiavelli-Capponi, Itis e liceo da Vinci ed Elsa Morante) sono tornati a manifestare sotto Palazzo Vecchio durante il Consiglio comunale. Con tamburi e striscioni, i ragazzi hanno manifestato tutta la loro contrarietà al progetto dell’Rsa di lusso "Saremo qui tutti i lunedì – afferma il portavoce Francesco El Hasmar – Vogliamo risposte".