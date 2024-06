Santo Spirito, bagni pubblici aperti per la movida notturna: gli orari

Firenze, 7 giugno 2024 - Come lo scorso anno, scatta da domani 8 giugno il prolungamento dell’apertura gratuita dei bagni pubblici di piazza Santo Spirito. Il prolungamento andrà dalle 24 alle 3 nelle serate di giovedì, venerdì e sabato e proseguirà fino al primo ottobre. Negli altri giorni della settimana l’apertura rimane invariata fino alle 24.

Solo mercoledì tutti i gestori di Santo Spirito si sono ritrovati in piazza da un lato per portare la propria solidarietà al collega pestato da un branco di ragazzini, dall'altro per chiedere maggiore sicurezza e l'apertura dei bagni pubblici nelle giornate di maggiore affluenza. Il video pubblicato da La Nazione ieri è stata una freccia che ha colpito al cuore tanti baristi e ristoratori sconvolti dalla furia dei membri della baby gang che prima hanno preso a pugni e poi a bottigliate il titolare di Pitta M'Ingolli Bartolomeo Cosattini.

Sabato il pestaggio sarebbe partito proprio perché quattro ragazzini, non trovando la toilette in piazza funzionante, si sarebbero rifugiati all'interno di quella del locale. Sorpresi mentre tiravano coca sul proprio cellulare sarebbero stati buttati fuori. "Uno dei quattro ha chiamato il resto della banda che stazionava in piazza. Erano circa dodici – racconta Bartolomeo – hanno iniziato a tirarmi pugni e a spintonarmi, poi uno di loro mi ha tirato un posacenere addosso e un altro un bicchiere che mi ha spaccato sulla parte posteriore del collo, quasi sulla testa. Una cliente mentre cercava di scappare si è slogata una caviglia, un cliente invece è finito a terra".