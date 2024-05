"Santa Brigida: Memorie e volti di un secolo racchiusi in un album fotografico"

Una comunità che guarda al suo domani non può fare a meno di dimenticare il suo ieri. Perché il futuro possa forgiarsi sulle radici solide e gravide di umanità del suo passato.

Armando Sarti, cantore e memoria storica di Santa Brigida, paese avvinghiato sulle alte colline della Valdisieve, con la sua terza fatica ha voluto lasciare un messaggio fisico alle nuove generazioni.

Non dimenticate. Mai. Nasce così “Santa Brigida e i suoi abitanti. Album fotografico con immagini e ricordi del XX Secolo”, un volume di quasi 300 pagine con fotografie che raccontano una comunità lungo un secolo. Dalle famiglie contadine dei primi del ‘900, agli antichi mestieri, fino agli anni poveri ma belli del Dopoguerra per passare poi dal boom alla fine del secolo. Centinaia di volti, centinaia di storie in cui tutto il paese può riconoscersi.

Il volume di Armando Sarti verrà presentato domani pomeriggio alle 18.30 nella bellissima Pieve di San Martino a Lubaco, a due passi dal paese raggiungibile percorrendo la strada provinciale che collega le Sieci alle Quattro strade e all’Olmo.

Un’ora prima della presentazione si esibirà il coro della Martinella di Firenze. Con Sarti il giornalista Gabriele Caldieron. Previsti gli interventi di monsignor Giancarlo Brilli, per anni parroco di Santa Brigida, di Gianni Salvadori, Alessandro Sarti e Stefano Galli.