San Donato, va bene così. Trestina cade di misura

San Donato Tavarnelle

1

Trestina

0

SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-3) Leoni; Croce, Bruni, Cecchi (19’Maffei); Pecchia, Borgarello (87’ Falconi), Gistri, Carcani; Menga (75’ Dema), Senesi, Sylla. All Bonuccelli.

SPORTING CLUB TRESTINA (4-4-2) Fratti; Grea (55’Nouri), Sensi, De Meio, Bucci (55’ D’Angelo); Giuliani, Tacconi (55’ Arduini), Lisi (89’ Vietina), De Souza (66’Mencagli); Ferri Marini, Nuti. All. Calori.

Arbitro: Dell’Oro di Sondrio.

Marcatori: 47’ Carcani.

Note: ammoniti Giuliani, D’Angelo, Pecchia; angoli 4-4.

TAVARNELLE - Vittoria che fa bene al morale per il San Donato Tavarnelle che al Pianigiani ha battuto lo Sporting Club Trestina e l’ha superata in classifica. La partita non ha avuto grandi emozioni tanto che il Trestina non ha mai tirato nello specchio della porta in 90 minuti. Il San Donato Tavarnelle nel primo tempo si è mostrato abbastanza sterile nonostante abbia costruito gioco e costretto per buona parte della frazione gli umbri nella propria area e li abbia saputi contenere nelle ripartenze. La prima metà della gara ha registrato due occasioni di Senesi, una di Menga e una di Borgarello ma in nessun caso Fratti si è impensierito. Anche Pecchi ci prova due volte, ma niente, è stato sempre murato. E se sembrava la solita partita del San Donato Tavarnelle che costruisce e non concretizza, ecco che nella ripresa cambia tutto. Al 46’ diagonale secco di Borgarello dal limite dell’area che sorprende un immobile Fratti graziato dal palo. Ma un minuto dopo è gol. Carcani riceve palla al limite, tocco di sinistro e dritto per dritto di destro a fil di palo. Il Trestina effettua una serie di cambi che portano anche a passare al 4-3-3 con Arduini ad affiancare Nuti e Ferri Marini. All’83’ Fratti esce dall’area e colpisce la palla di mano su contropiede di Gistri lanciato da Sylla, ma per l’arbitro è tutto regolare.

Andrea Settefonti