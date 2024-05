San Donato . In collina arriva l’acquedotto

Anche la ‘collina’ di San Donato sarà collegata all’acquedotto. Per il potenziamento dell’infrastruttura idrica in zona il Comune ha infatti stanziato 80mila euro. La decisione è stata ratificata dalla giunta comunale con una delibera che prevede una convenzione con Publiacqua per la progettazione e la realizzazione dell’ampliamento della rete sulla collina di San Donato. Da tempo i residenti in zona chiedevano un intervento per migliorare la situazione: la collina, infatti, al momento è servita da una vecchia conduttura privata risalente all’epoca degli accordi tra gestore del servizio e Fondazione Carmine, nell’ambito della realizzazione dei pozzi dell’acquedotto alle Bartoline. La conduttura negli ultimi anni ha manifestato molte problematiche, riportando frequenti rotture, con conseguenti disservizi per chi abita in zona, in particolare per il cimitero che è rimasto sprovvisto di acqua corrente. Uno dei problemi legati a questa infrastruttura, fra l’altro, è la completa mancanza di documentazione progettuale sulla vecchia rete idrica che non consente di provvedere a una riparazione efficiente e adeguata. Proprio per questo l’Amministrazione comunale e Publiacqua hanno deciso di procedere a un accordo che prevede progettazione e realizzazione dell’intervento, che avrà un costo stimato di circa 140mila euro oltre Iva, di cui il Comune si farà carico per un importo di 84mila euro oltre Iva. In questo modo la rete idrica pubblica arriverà fino a piazza Monsignor Bartoletti e l’acqua sarà pompata dall’impianto esistente in prossimità della rotonda di via del Colle fino in cima alla collina, rifornendo le abitazioni, la chiesa, villa Carmine e il cimitero di San Donato con l’obiettivo dichiarato di risolvere, in maniera definitiva, i problemi di approvvigionamento in quella specifica area collinare.

S.N.