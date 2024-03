Salute mentale. C’è lo psicologo per i giovani A Figline Incisa cresce la richiesta di supporto psicologico per i giovani, ma persiste la diffidenza nel chiedere aiuto. Il dottor Mazzarese e la dottoressa Cavalera offrono consulenza agli studi medici "Luciano Bossini" per aiutare i ragazzi in difficoltà. Per sostenere l'associazione, è possibile acquistare un uovo della solidarietà.