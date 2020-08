Firenze, 12 agosto 2020 - Un'altra giornata in Toscana per il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Dopo l'incontro con Beppe Grillo, ieri a Marina di Bibbona, il primo cittadino - che sta trascorrendo le vacanza con 'base' in Liguria - è stato in visita a Firenze, come testimonia con una foto su Instagram insieme alla compagna Chiara Bazoli. "Turisti milanesi a Firenze", scrive il primo cittadino che ha incontrato nel capoluogo toscano anche il sindaco Dario Nardella che risponde su Instagram: "Grazie Beppe per la tua visita nella nostra Firenze e per la bella chiacchierata! Le nostre città risorgeranno insieme e presto".

