Sagginale, forza e cuore. Barberino Tavarnelle show

Nel girone D il Sagginale è la squadra del giorno: disputa una grande prova e batte fra le mura amiche 3-1 l’Aglianese. Subito vantaggio ospite al 12’ con Benedetto, poi il pareggio dei mugellani al 23’ con Susini. Il vantaggio del Sagginale arriva al 38’ con autogol del portiere Nigro, sorpreso da un tiro da 40 metri. Nel secondo tempo al 77’ chiude la partita Dreoni trasformando un rigore. Il Sagginale era in campo con il nuovo acquisto Casini Benvenuti, attaccante, che rientra in società dopo un breve periodo alla Mattagnanese in serie B di calcio a 5.

Il San Godenzo cade 2-1 a Quarrata confermando la striscia negativa in trasferta. La partita ha avuto una lunga sospensione causa dell’infortunio a un giocatore. Il San Godenzo perdeva 2-0 alla fine del primo tempo; nella ripresa accorcia le distanze Vallaj. La Gallianese perde 3-1 sul campo dei fiorentini Novoli che stanno attraversando un ottimo momento sotto la guida di mister Sangiovanni. Primo tempo 0-0, poi al 60’ vantaggio Gallianese con il solito uomo gol Maenza. Nella parte successiva dell’incontro si scatena il Novoli con tre reti: al 66’ Lorenzetti, all’85’ Galante e al 95’ Vancelli. Le altre gare delle fiorentine: Settimello-Casale Fattoria 2-2, gol tutti nella ripresa: Settimello in vantaggio 2-0 con doppietta di Rocco, ma è stato raggiunto dai pratesi. Coiano Santa Lucia batte Calenzano 1-0. L’Albacarraia vince in trasferta sul campo del Rifredi per 2-1 in rimonta.

Nel girone E il Barberino Tavarnelle è una fantastica macchina da gol. Vince per la seconda domenica consecutiva per 4-0 dimostrando di avere un attacco micidiale e una grande forza di squadra. Le reti del Barberino Tavarnelle sono di Corti, Bellosi e doppietta di Morina, niente da fare per la Dinamo Florentia. Altra prova di autorità per la capolista Reggello che batte 1-0 la Castelnuovese con rete di Violi. Pari emozionante fra Sporting Arno-Audace Galluzzo in una combattuta sfida che ha visto i locali acciuffare il 2-2 con gol del pareggio al 95’. Solito risultato fra Porta Romana e Audace Legnaia: per i locali un autogol e Tumminaro, per gli ospiti doppietta di Enea. Non basta alla Sancascianese il gol del bomber Lumachi detto il ‘Puma’ perchè il Gambassi pareggia 1-1 con Rosi. Colpo grosso del Chianti Nord che espugna 2-1 il campo del Piandiscò: reti del nuovo acquisto Merciai (ex Antella) e di Calamandrei per il Chianti Nord. Tre punti d’oro per l’Incisa nella gara vinta 1-0 col Levane, decide super Cassigoli. L’Incisa torna a sperare di realizzare il sogno play off. L’Ambra supera con un netto 3-0 il San Clemente, con gol di Mugelli, Poponcini e Gardeschi.

Francesco Querusti