Sacchi a pelo e libri, la biblioteca apre di notte

La biblioteca Rovai di Incisa diventa un luogo dove vivere un’avventura tra sacchi a pelo e libri.

La proposta "Una notte in biblioteca" per bambini dagli 8 agli 11 anni è un modo divertente per appassionarsi alla lettura, scoprire cose nuove, conoscersi e anche fare un’esperienza di autonomia.

Nella notte tra il 15 e il 16 giugno i giovani lettori saranno accompagnati dagli educatori della biblioteca e della cooperativa LeGo attraverso giochi e attività per un’esperienza particolare. L’arrivo è alle 19 per sistemare i propri sacchi a pelo e cenare al sacco.

Poi inizieranno giochi e attività nella sala polivalente e nel giardino sul tema "Il Piccolo Principe e altre magie". Alle 22 tutti a dormire con da letture animate. Domenica colazione offerta dall’organizzazione e dalle 9 si ricomincia a giocare prima dell’arrivo dei genitori. Durante la mattinata, inoltre, saranno attivi i servizi di prestito bibliotecario.

Anche i più piccini possono vivere un’avventura speciale: i bimbi dai 3 a 7 anni alle 18 possono portare i loro pupazzi di peluche e lasciarli lì per tutta la notte, per poi riprenderli l’indomani. "La notte dei pupazzi in biblioteca" è un’idea nata in Giappone: il pupazzetto "oggetto transizionale", potrà "raccontare" al suo piccolo amico attraverso un piccolo resoconto fotografico cosa ha vissuto nella sua avventura tra i libri. Tutti possono partecipare.

Manuela Plastina