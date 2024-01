Rudolf Noureev. Preselezioni per il concorso

Il 16 e 17 marzo nella sala ballo del Teatro del Maggio si terranno le Masterclass e le preselezioni in presenza per accedere alla quinta edizione del concorso Rudolf Noureev - organizzato dall’associazione Artfest - che si svolgerà al Teatro Amintore Galli di Rimini dal 16 al 21 luglio. L’appuntamento fiorentino è rivolto a ballerini e ballerine, dai 14 anni ai giovani professionisti, che saranno giudicati da una giuria d’eccezione composta da Elisabeth Platel (Étoile e direttrice École de Danse de l’Opéra National de Paris) e da Daniel Agésilas (Opéra National de Paris, Étoile Ballet Joseph Russillo), già direttore del Conservatoire National Supérieure de Musique et Danse de Paris, presidente di giuria del Concorso Rudolf Noureev. Info: [email protected] o 380.6413533; www.concoursrudolfnoureev.org