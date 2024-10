Ruba la cassa in un negozio di animali. Ma non riesce ad aprirla, si intrufola in un ristorante e l’abbandona lì

Oltre all’osteria ‘Manì’, anche l’antistante negozio per animali ‘L’Isola dei Tesori’ è stato oggetto di una spaccata con furto la notte tra lunedì e martedì in via Foggini a Legnaia. Lo store della catena per animali si trova dall’altra parte dei binari della tramvia all’altezza della fermata Federiga. Anche in questo caso, come in quello del ristorante, il delinquente ha compiuto un’effrazione, si è introdotto illecitamente e si è appropriato della cassa. Solo che poi non è riuscito ad aprirla e quindi ha abbandonato il bottino nella trattoria, secondo locale che ha bersagliato: le telecamere lo riprendono che entra dopo aver spaccato il vetro e in meno di trenta secondi, prima ancora che il fumo dell’impianto di dissuasione potesse spandersi per il locale, va diretto alla cassa di Manì e ruba i pochi spiccioli che ci sono. Infatti i titolari di Manì lasciano cifre irrisorie per limitare quanto più possibile i danni di quello che per loro è diventato un esasperante rituale: da quando la giovane coppia, Matteo e Nicoletta, nel 2019 aperto il ristorante, i ladri sono entrati già sette volte. Matteo e Nicoletta l’indomani hanno ritrovato nell’osteria la cassa ancora chiusa e l’hanno subito consegnata alla polizia che l’ha restituita ai legittimi proprietari.