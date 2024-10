Ritrovo di classe, ma a sessant’anni di distanza

Forse neppure loro, avrebbero immaginato di potersi ritrovare ancora una volta insieme a distanza di sessant’anni da quel giovedì 1ottobre del 1964. Quando il direttore didattico di allora, Mario Gualtieri - dopo la lettura dei loro nomi ed il suono della prima campanella - li affidò alla maestra Maria Luisa Monnetti Bandini. Il gruppo di bambini di allora è ritrovato a Pontassieve, ancora insieme a quella signora che accompagnò il loro percorso scolastico dalla prima alla quinta elementare. Tra alcuni di loro era rimasto un legame. Altri, invece, non si sono più visti dal giorno dell’esame di quinta elementare. Al loro arrivo, progressivamente e fra lo stupore, la Maestra li ha riconosciuti tutti, uno ad uno, chiamandoli per nome e distinguendoli - ha detto la Maestra Monnetti - dallo sguardo, ognuno inconfondibile. Come, in sostanza, se il tempo si fosse fermato a sessant’anni fa. Il ritrovo si è svolto nel Palazzo Comunale di Pontassieve, visto che nella loro scuola - la Edmondo De Amicis - sono in corso lavori. Presente anche il Sindaco Carlo Boni, che ha donato alla Maestra una pergamena ricordando l’affetto e la dedizione con la quale lei ha svolto il proprio lavoro. Infine, dagli ex ragazzi, anche un mazzo di rose rosse, che gli alunni hanno voluto consegnare alla prima insegnante della loro vita. In mezzo a tanti ricordi ed - anche - una buona dose di emozione. Leonardo Bartoletti