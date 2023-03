Bastoni e bottiglie nella rissa all’ex hotel occupato: Firenze, due feriti in ospedale

Polizia in un'immagine di repertorio

Firenze, 23 marzo 2023 – Sono stati usati bastoni e bottiglie, ma anche una scacciacani nella rissa per contendersi un alloggio in subaffitto nell’ex Hotel Astor di via Maragliano, occupato ormai dallo scorso autunno da un gruppo di senza casa.

È accaduto nella sera di mercoledì intorno alle 23, secondo una prima ricostruzione della polizia intervenuta sul posto con cinque volanti e gli investigatori della Digos.

Quattro le persone denunciate per rissa: tutti peruviani e di età compresa tra i 20 e i 30 anni, due dei quali finiti in ospedale per contusioni. Il più giovane è stato dimesso dal pronto soccorso di Santa Maria Nuova con cinque giorni di prognosi, mentre il più anziano è stato ricoverato a Careggi e non ancora dimesso.

Per un 27enne, oltre la denuncia è scattato anche l'arresto: era evaso dai domiciliari per reati contro il patrimonio e si era rifugiato nella struttura. È stato scoperto dagli agenti mentre si nascondeva dietro alcuni tubi dell'acqua poi, per sfuggire all'identificazione, avrebbe anche scambiato i propri abiti con quelli di un amico.

A dare l'allarme, ieri sera, i residenti della zona preoccupati dal rumore di uno sparo e dalle urla provenienti dall'edificio. Sul posto è intervenuta la polizia che ha messo in sicurezza la zona ed evacuato lo stabile, da cui sono uscite 60 persone.

A scatenare la rissa tra i quattro su un terrazzino dell'ex hotel, secondo quanto ricostruito, la richiesta di ospitalità da parte di due fratelli peruviani, una ragazza di 19 anni e un 14enne, i cui genitori vivevano già nella struttura.

Dopo una discussione i quattro sarebbero venuti alle mani, usando anche bottiglie e bastoni. Dal terrazzo sarebbe partito, secondo una prima ricostruzione, anche un colpo di arma da fuoco, probabilmente una scacciacani, visto che gli investigatori non hanno rinvenuto bossoli. All'arrivo delle volanti, i due fratelli erano già per strada e hanno chiesto aiuto agli agenti. La ragazza sarebbe stata ferita a un braccio con una bottiglia.