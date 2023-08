Firenze e la rissa alle case minime: giovane aggredito, rivolta degli abitanti

Firenze, 26 agosto 2023 – Sommossa popolare in via Rocca Tedalda: la gente è andata in soccorso di un 17enne aggredito e pestato da quattro ragazzi di origini straniere.

La vittima dell’aggressione è un giovane benvoluto dalla gente della zona. Gli abitanti sono scesi in strada intorno alle una richiamati dalle urla e dalle disperate richieste di aiuto del minorenne. Si è scatenata una vera caccia agli aggressori da parte di un'ottantina di persone.

Severo l'impegno degli agenti di tre Volanti della polizia nel contenere e a riportare un po' di ordine e di calma nei residenti, ben decisi a fare giustizia. sommaria.

L'aggressione al 17enne è avvenuta tra la stazione di Rovezzano e il campetto di pallacanestro. I quattro hanno messo a terra e schienato il ragazzo, cominciando a pestarlo in modo selvaggio: soccorso pochi istanti dopo la fuga degli aggressori, ha riportato ferite importanti a un occhio e a un braccio, quest'ultima provocata forse da un colpo di lama.

Il 17enne è stato portato in ospedale. Non è mai stato in pericolo di vita, ma la prognosi (al momento sconosciuta) è rilevante. Una volta contenuta la rabbia della gente, persone tra i 17 e gli 80 anni, la polizia ha avviato immediati accertamenti volti a identificare i quattro autori del pestaggio. Sentita la vittima, si cercano in zona telecamere di videosorveglianza che abbiano ripreso almeno alcune fasi dell'aggressione.

