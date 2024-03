Riparte la Ztl, ecco gli orari estivi: "Obiettivo? Un centro storico slow"

Torna la Ztl nel centro storico di Greve in Chianti. Da ieri, e fino al 31 ottobre, accesso limitato nell’area di piazza Matteotti, via Roma, via dell’Arco, via Giuliotti, via Suburbana e via Cesare Battisti (tra piazza Matteotti e viale Vittorio Veneto). L’unico varco di accesso all’area è da piazzetta Santa Croce, dalla quale ci si immette in piazza Matteotti. Per il sindaco Paolo Sottani "la pedonalizzazione è fondamentale per valorizzare il patrimonio chiantigiano e rilanciare le vie centrali di Greve". Le modalità di accesso prevedono che dal 25 marzo al 30 aprile e dall’1 al 31 ottobre la ztl sia attiva dalle 11 alle 16 e dalle 18 alle 24 di tutti i giorni feriali. Dal 1 maggio al 30 settembre, invece, l’orario va dalle 11 alle 17 e dalle 18 alle 24.

La domenica e i festivi, fascia unica dalle 11 alle 24. Per quanto riguarda il sabato, giorno di mercato, nell’area del centro storico divieto di transito dalle 6 alle 15. Poi la ztl sarà attiva dalle 15 alle 16 e dalle 18 alle 24 dal 25 marzo al 30 aprile e dall’1 ottobre al 31 ottobre mentre dal 1 maggio al 30 settembre l’orario è 15 -17 e 18-24. "La volontà – continua il sindaco - è quella di andare incontro alle esigenze di chi risiede e lavora nel centro storico. L’operazione si inserisce in un percorso che mira alla sostenibilità oltre al fatto che attivare la ztl a Greve significa allineare il nostro centro storico ai prestigiosi borghi italiani ed esteri".

Andrea Settefonti