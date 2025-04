Rinforzi alla Pubblica assistenza. Taglio del nastro per l’ambulanza

Taglio del nastro per la nuova ambulanza di soccorso e rianimazione della Pubblica assistenza di Signa. La "Signa 1", che presto sarà operativa nel servizio di emergenza 118, è stata acquistata grazie al lavoro quotidiano di tutti i volontari. Inaugurata, nell’occasione, anche una nuova auto per il trasporto socio-sanitario, acquistata grazie al contributo del Banco Fiorentino.

"La nostra associazione – ha spiegato il presidente, Matteo Carrai - effettua circa 7.500 servizi di trasporto sanitario e sociale l’anno: il rinnovamento del parco mezzi è quindi un momento fondamentale per continuare a garantire elevati livelli di qualità dei nostri interventi". Alla manifestazione hanno partecipato 23 associazioni di Pubblica Assistenza, Misercordia, Vab. Presenti il sindaco Giampiero Fossi, l’assessore regionale Monia Monni, il consigliere Fausto Merlotti, il comandante dei vigili Fabio Caciolli, il presidente di Anpas Toscana Dimitri Bettini e il coordinatore della zona fiorentina Fabrizio Ulivieri. Consegnate le targhe di ringraziamento ai giovani del servizio civile che proseguiranno il loro impegno come volontari: Anna Bernardi, Mattia Nesti, Virginia Bitossi, Giulia Stifani e Maria Letizia Vannini. Riconoscimenti infine per gli anniversari di servizio a Chiara Fantechi (10 anni), Andrea De Soricellis, Perissi Paolo e Cecchi Andrea (20 anni) e Benedetto Morini (40 anni).

