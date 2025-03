Rifiuti, discariche fuori controllo: "In via dei Gelsi regna il degrado"

Vere e proprie minidiscariche con le più diverse qualità di materiali. Un quadro poco idilliaco che riguarda alcune zone del territorio calenzanese, in particolare, ma vede la sua ‘punta dell’iceberg’ nella zona industriale. A segnalare la questione la capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia Monica Castro: "In questi giorni – sottolinea – ho fatto un tour per le discariche a cielo aperto che ci sono a Calenzano. Sono presenti rifiuti e degrado in via Fosco Bessi, lungo la Marina ma la zona più colpita è quella del parcheggio di via dei Gelsi, dove la situazione è ormai fuori controllo. Nell’intero parcheggio ci sono autoveicoli abbandonati senza assicurazione e smontati. Rifiuti di ogni genere abbondano ed Alia non effettua da mesi la regolare pulizia della zona. Tutto questo non è accettabile. Più volte i cittadini hanno denunciato questo stato. La stessa Alia che dovrebbe pulire periodicamente avrà fatto la segnalazione. Cosa aspetta il Comune a risolvere questa situazione? Continuerò a segnalare queste situazioni perché il degrado, se lasciato fare, ne porta altro e quindi è fondamentale agire immediatamente". Il problema di via dei Gelsi è comunque noto e da tempo vede impegnati l’ufficio di Igiene urbana dell’area Ambiente e viabilità del Comune e gli agenti della polizia municipale di Calenzano. Il reato infatti risale a ottobre 2024, quando, in seguito ad un sopralluogo, i vigili calenzanesi avevano trovato cinque autocarri in sosta ed in stato di abbandono, intestati ad una società con sede in provincia di Foggia, per la quale risultava in corso una procedura di liquidazione con nomina di un curatore. I mezzi abbandonati contenevano all’interno ingenti quantità di materiali. Gli agenti si sono occupati della gestione dei veicoli abbandonati procedendo con gli atti dovuti, ed interpellando il curatore della società che ha provveduto alla rimozione e allo smaltimento di alcuni veicoli. L’ufficio di Igiene urbana, con il lavoro degli ispettori ambientali, si è occupato dell’ispezione dei rifiuti e, anche con l’intervento di Alia, di recuperare il materiale rimanente: anche la scorsa settimana è stata effettuato un intervento congiunto fra Alia e vigili.

"L’area – sottolinea Martina Banchelli vicesindaco con delega all’Ambiente – un parcheggio isolato su una zona di confine comunale, risulta essere tra quelle finora più soggette a questo tipo di reati nel territorio comunale. Provvederemo a trovare soluzioni adeguate a impedire che in futuro si verifichino ancora abbandoni di rifiuti in quell’area di parcheggio. Da anni gli ispettori fanno regolare controllo sul territorio in collaborazione con la Polizia municipale. Inoltre il Comune di Calenzano da tempo ha attivato uno specifico servizio per ridurre il problema dell’abbandono dei rifiuti in particolare nelle aree aperte, dotandosi di tre dispositivi di videosorveglianza di tipo mobile".