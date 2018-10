Firenze, 15 ottobre 2018 - L'ex premier Matteo Renzi, attualmente senatore, si offre come speaker per conferenze. Lo fa attraverso l'agenzia Celebrity Speaker Associates (CSA) che - come si legge sul sito - "è leader nella ricerca ed intermediazione di speaker di fama nazionale ed internazionale appartenenti al mondo dell'economia, della finanza, della politica, dell'università del giornalismo, dello sport, dello spettacolo, della scienza, dell'arte e della cultura".

Tra i suoi 'colleghi' Renzi ha persone, tanto per citarne una, come Sonia Gandhi.

"Considerato unanimemente un abile comunicatore - è scritto sul sito dell'agenzia - riesce sempre ad entrare in sintonia con il pubblico utilizzando sempre il linguaggio più adatto al contesto. Lingue Presenta in italiano, inglese e francese. Per saperne di più? Contattateci via e-mail o telefonicamente per richiedere ulteriori informazioni circa l'apporto che Matteo Renzi può dare al vostro evento. Come prenotarlo? Telefonateci o inviteci una mail".

Argomenti trattati? Eccoli, li troviamo sempre sul sito dell'agenzia: il futuro dell'Europa; le sfide della globalizzazione; come non perdere la sfida contro le fake news; come gestire i conflitti all'interno di organizzazioni complesse; questioni relative ad ambiente e sviluppo.