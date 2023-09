Rapinata una 86enne: "Oro o ti taglio la gola"

FIRENZE

Aggredita e rapinata mentre rientrava in casa da una donna che si era offerta di aiutarla a portare le buste della spesa.

E’ la brutta disavventura capitata a una pensionata di 86 anni nel primo pomeriggio di giovedì.

Secondo quanto ricostruito dalle volanti della questura, l’anziana era appena tornata dal supermercato quando una donna, descritta sulla quarantina, si è offerta di darle una mano a portare le borse dentro il suo appartamento.

Dopo una serie di rifiuti, l’anziana si è convinta e si è fatta accompagnare fino a casa. Una volta aperta la porta, la donna l’ha spinta dentro. Subito dopo l’ha spintonata e minacciata: "Ti taglio la gola se non apri la cassaforte", le ha detto anche se non sarebbe spuntata alcuna arma.

Ma soltanto quelle parole sono state sufficienti a spaventare la povera donna.

Che, in preda al panico, ha consegnato tutti i monili in oro che aveva in casa, compresa la fede nuziale, un orologio di marca e alcune banconote alla sconosciuta.

Il valore ammonterebbe ad alcune migliaia di euro. La donna si è poi allontanata senza lasciare traccia dall’abitazione di Rifredi. L’anziana è stata trovata in stato di choc dai soccorritori del 118. Sono in corso le indagini della polizia.

ross.c.