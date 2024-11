Rapina a turista Usa, presi due minori. Le hanno strappato la catena d’oro

FIRENZE

Accerchiata e rapinata in pieno centro: presi due minorenni e ricercato un terzo.

Sono stati fermati dalla polizia i presunti autori di una rapina ai danni di una turista Usa.

L’episodio, accaduto l’altra notte, si è verificato in piazza del Duomo intorno alle due e mezzo.

La donna, secondo quanto ricostruito dalla questura, sarebbe stata improvvisamente avvicinata da almeno tre sconosciuti, uno dei quali, dopo averle poggiato le mani sul collo, le avrebbe strappato via la collana d’oro.

La scena avrebbe subito attirato l’attenzione di un passante che, con alcuni suoi amici, si sarebbe lanciato all’inseguimento del gruppetto in fuga.

Uno del terzetto sarebbe riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre gli altri due sarebbero stati raggiunti all’angolo tra via Guelfa e via Nazionale.

A questo punto, uno avrebbe tirato fuori un coltello per convincere i “soccorritori“ a desistere dal loro intento; l’altro avrebbe invece cominciato a far ruotare una corda elastica per allontanarli.

Nel frattempo, è arrivata una volante di via Zara che ha tagliato la strada ai fuggitivi, fermandoli definitivamente.

Si tratta di due minori - 16 e 17 anni - di origine straniera - “non accompagnati“ - , nei cui confronti è subito scattato il fermo per identificazione, seguito da una denuncia per rapina in concorso.

Gli agenti hanno poi recuperato tra le fioriere della zona il coltello che verosimilmente aveva poco prima in mano uno degli indagati. Al momento non è stata invece ritrovata la refurtiva: potrebbero essersene disfatti durante la fuga oppure essere rimasta nelle mani del terzo presunto rapinatore, nei cui confronti sono tutt’ora in corso indagini mirate alla sua identificazione.

Ma l’episodio, accaduto nel cuore della città, ha avuto anche un risvolto politico. La Lega, con il suo capogruppo in Palazzo Vecchio Guglielmo Mossuto e il consigliere di Quartiere 1 Salvatore Sibilla, chiede "di attivare apposite convenzioni con gli Istituti Vigilanza Privata per un pattugliamento notturno coordinato con gli agenti di Polizia Municipale. Tale convenzione come altrove in Italia (Modena, Udine e Pisa) potrebbe concedere alla Vigilanza Privata funzioni ausiliarie, a supporto delle attività di polizia locale per realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella garantita dalla Polizia Municipale in un’ottica di sicurezza urbana ulteriormente integrata".

