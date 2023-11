Rally C’è il comitato del no: "È pericoloso e inquina"

Alla fine si corre. Domani e domenica, dopo il rinvio per l’allerta arancio del primo fine settimana di novembre, torna il Rally di Scandicci.

Con alcune novità. Intanto la partenza è domani alle 15,30 in via del Parlamento Europeo (anziché da piazza Resistenza) dove è in programma anche l’arrivo domenica alle 18; la manifestazione sarà anticipata dallo shakedown del sabato mattina, in programma dalle 9,30 alle 13,30. Anche il parco assistenza e il parco chiuso saranno allestiti in via del Parlamento Europeo. L’evento è organizzato da Reggello Motor Sport, in collaborazione con Aci Sport, Aci Automobile Club Firenze, Coni Comitato regionale Toscana, con i patrocini dei Comuni di Scandicci, Montespertoli, Montelupo Fiorentino, della Regione Toscana e della Città Metropolitana di Firenze.

Non sono mancate e non mancano le polemiche sulla gara, con un agguerrito comitato di residenti che ha lottato fino all’ultimo giorno per chiedere all’amministrazione comunale di non far svolgere la manifestazione. Il motivo? Il comitato considera la manifestazione troppo pericolosa e ha sollevato alcune perplessità per l’inquinamento generato.

Non si è arreso neanche davanti all’evidenza; e ha continuato a protestare fino a pochi giorni fa con una lettera inviata alle autorità di pubblica sicurezza e ai consiglieri comunali. In ogni caso la gara si farà e per permetterne lo svolgimento saranno in vigore modifiche alla viabilità.

Durante le chiusure per lo shakedown e le prove speciali gli organizzatori garantiranno finestre orarie di apertura al traffico. Domani dalle 8,30 alle 13,30 per consentire lo shakedown, chiusura di via dell’Arrigo da via di Mosciano (Anastasia) a via delle Croci; durante lo shakedown rimane aperta la viabilità di via dell’Arrigo da via delle Croci a Pian de’ Cerri (ex Taverna del Diavolo), e via delle Croci da via dell’Arrigo fino a via di San Michele e alla Sp12 Val di Pesa.

Dalle 14,30 alle 20,30 (con finestra di riapertura 17-17,30 circa) per consentire lo svolgimento di una prima prova speciale, chiusura di via dell’Arrigo da Anastasia a via delle Croci, e via delle Croci da via dell’Arrigo fino al civico 26. Domenica dalle 8,30 alle 19 (con finestre di riapertura 12-12,30 e 15-15,30 circa), per consentire lo svolgimento di 3 prove speciali, chiusura di via San Niccolò dal cimitero di San Vincenzo a Torri fino all’intersezione con via di Marciola, e di tutta via di Marciola fino a Pian de’ Cerri (ex Taverna del Diavolo). Nei due giorni sarà chiusa via del Parlamento Europeo (eccetto frontisti) dove c’è il parco chiuso.

Fabrizio Morviducci