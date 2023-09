Salvò uomo da infarto, ragazzo di 16 anni premiato dalla regione Toscana

Firenze, 12 settembre 2023 – Lo scorso luglio ad Arezzo salvò la vita a un uomo colpito da infarto utilizzando il defibrillatore. Oggi Alessandro Dioni, 16 anni, è stato premiato con ‘Le Ali del Pegaso’ dal consiglio regionale della Toscana.

"Un premio ad un giovane studente che ha salvato con un gesto importante il babbo di un amico colto da arresto cardiaco. Abbiamo voluto mandare un messaggio forte: non bisogna voltarsi dall'altra parte e mettere in campo tutto quello che si è in grado di fare per salvare vite umane”, ha detto il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo.

Il 16enne ha raccontato così quei momenti: "Ad un certo punto della serata, Marcello, il signore che ha avuto l'infarto si è sentito male ed è caduto a terra, ha iniziato a respirare male, mi sono avvicinato e poi sono corso a prendere il defibrillatore e gli ho dato tre scosse. Ho imparato a scuola a usare il defibrillatore scolastico e grazie alle lezioni sono riuscito a mettere in pratica quello che avevo fatto sul manichino”.

"Un evento - ha aggiunto Alessandro - che mi ha segnato e che mi porterò per sempre dentro. Sono contento ma ho fatto quello che dovevo fare. I momenti più difficili sono stati quando cerchi il battito, tocchi le vene e senti che non c'è pulsazione e poi cliccare sul defibrillatore e vedere la persona staccarsi da terra in seguito alle scosse”.

Il giovane è stato quindi invitato il prossimo lunedì 18 settembre all’Istituto tecnico “Saffi Alberti” di Forlì per l’inaugurazione dell’anno accademico 2023/2024. L’evento sarà celebrato alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che terrà il discorso di apertura dell’anno scolastico.