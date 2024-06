Raffaele Ponti sul podio dell’Orchestra Fiorentina Di Cristofano al piano

Per la critica è "uno dei direttori più entusiasmanti e apprezzati della sua generazione". Allievo di Giuseppe Sinopoli, vincitore di numerosi concorsi internazionali – tra cui il ’Mario Gusella’ – Raffaele Ponti (nella foto) sale sul podio dell’Orchestra da Camera Fiorentina, oggi e domani (ore 21) all’Auditorium Santo Stefano al Ponte di Firenze. A impreziosire il doppio appuntamento è un altro ospite eccellente, il pianista Antonio Di Cristofano, da anni al centro di un’intensa attività concertistica oltre che presidente e anima dell’Orchestra Sinfonica di Grosseto. In programma una delle pagine più brillanti di Wolfgang Amadeus Mozart, quel ’Concerto per pianoforte e orchestra n. 21’ in cui, per dirla con le parole del musicologo Piero Rattalino, il genio salisburghese attinse alla commedia degli equivoci. Dagli stilemi mozartiani trae linfa la ’Sinfonia n. 2 in re maggiore’ di Ludwig van Beethoven che completa il concerto: partitura bilanciata tra forza e serenità, nonostante sia stata composta in uno dei periodi più dolorosi, quando la sordità di Beethoven si manifestò in forma acuta.