Raccolta dei rifiuti. Ecco gli ecofurgoni

Ecofurgoni: confermata la presenza nelle piazze dei quartieri. I mezzi fanno tappa in ogni zona del territorio, sei giorni su sette in orario 8-12. Questo il calendario settimanale: ogni sabato al mercato di piazza Togliatti; il 1°, 3° e 5° lunedì del mese in piazza di Vittorio a Casellina; in largo Spontini a Casellina il 2° e 4° lunedì; in via Frazzi il 1°, 3° e 5° martedì; piazza Cannicci a Le Bagnese il 2° e 4° martedì; in piazza don Bosco a San Giusto 1°, 3° e 5° mercoledì; in via Empolese a San Vincenzo a Torri il 2° e 4° mercoledì; in piazza Brunelleschi a Vingone ogni giovedì; in piazza Sibilla Aleramo a Badia a Settimo ogni venerdì.