Quinta C di Colonnata. Una cena lunga 54 anni

Un amarcord che si ripete, con cadenza annuale, da circa tre lustri. Quasi quindici anni fa è iniziato un appuntamento a tavola, con una cena di solito in primavera, per i componenti classe ’69 della 5 C della scuola primaria Vittorino Da Feltre di Colonnata. Il tutto è iniziato al compimento del quarantesimo anno degli ex alunni che, nel 2009, hanno dato il via al ritrovo annuale dopo un lunghissimo periodo in cui molti si erano persi di vista. Tutto – spiegano gli organizzatori – "è iniziato quando uno di noi, guardando una vecchia foto di classe con suo figlio, si è chiesto "chissà che fine hanno fatto tutti quanti", così è iniziata la caccia attraverso alcuni genitori che abitavano ancora nelle vecchie case, ritrovamenti su Fecebook e intrecci che hanno dato il via ad un tamtam che ci ha portato tutti alla prima cena a marzo del 2009 e da lì, di anno in anno, "siamo arrivati fino ad oggi con ben 14 cene e la quindicesima in arrivo". Qualcuno – proseguono "ce lo siamo perso per strada ma si è formato uno zoccolo duro di 10/15 di noi che con molto piacere partecipa sempre alla tradizionale pizza annuale. In tutti questi anni abbiamo condiviso prima i ricordi di quando eravamo bambini, dei cinque anni trascorsi alle elementari, della maestra, severa ed esigente che faceva anche volare nocchini, scappellotti e punizioni, e che oggi ricordiamo ridendo! Poi ci siamo raccontati le nostre vite, come ci siamo realizzati, cosa avevamo costruito ma, sicuramente, la cosa più bella è stato condividere questi 14 anni in cui abbiamo visto nascere amori e figli, amicizie ritrovate e nuove nate, purtroppo perdite di genitori, divorzi, ma anche matrimoni e rinascite lavorative".

S.N.