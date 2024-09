Publiacqua, lavori sulla via Bolognese: un nuovo guasto ritarda l’erogazione idrica

Firenze, 4 settembre 2024 - L’erogazione dell’acqua avrebbe già dovuto essere in corso. Publiacqua aveva informato i cittadini del Comune di Firenze che, a causa del prolungamento delle lavorazioni, la riapertura dell’acqua dopo l’intervento notturno di questa notte in via Bolognese stava avvenendo nella prima mattinata di oggi, 4 settembre. Tuttavia a causa di un guasto che si è verificato nel corso delle operazioni finali previste dalle lavorazioni su via Bolognese, la fine dell’intervento, la riapertura dell’acqua e quindi il conseguente riempimento del locale deposito potrà avvenire tra la tarda mattinata ed il primissimo pomeriggio di oggi, 4 settembre. L’area di impatto dei lavori sulla nuova rete idrica di via Bolognese in programma dalle ore 22 di martedì 3 settembre alle ore 6 di mercoledì 4 settembre è stata dunque estesa, per questo Publiacqua ha informato che si verificheranno mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione anche in queste ore. I lavori sono stati appunto programmati nelle ore notturne, proprio per ridurre al minimo disagi per i cittadini. Come rende noto Publiacqua in un comunicato, la situazione sulle zone interessate (Careggi, Castello, Serpiolle e limitrofe oltre che su via Bolognese, tratto dal Ponte Rosso a via Salviati, via della Pietra e via Montughi, anche nella zona le Cure limitrofa a via Faentina e fino a Ponte alla Badia, comprese via Trieste, via Trento, via Jahier e limitrofe, zona Poggetto a nord di via Vittorio Emanuele, ad esempio via Mercati, Bardelli e limitrofe, via cappuccini, via Santa Marta, via di Careggi e limitrofe) si normalizzerà completamente con il riempimento del serbatoio ed il ritorno della pressione in rete.

Maurizio Costanzo