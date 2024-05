Provvedimento di espulsione per sette giovani denunciati per spaccio e svariati furti La questura di Firenze ha espulso sette cittadini maghrebini per spaccio di droga e reati predatori, privi di regolare permesso di soggiorno. Le espulsioni sono state disposte dal questore Maurizio Auriemma su provvedimento del prefetto di Firenze.