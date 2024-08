Pronto soccorso, cambia l’accesso. Nuova rotonda e chiusa via Antella

Cambia ancora la viabilità dell’ospedale di Ponte a Niccheri. E’ già successo più volte per fare spazio al cantiere del nuovo parcheggio e al nuovo sistema viario che sta togliendo il passaggio delle auto da sotto l’area ospedaliera per farlo passare sotto la strada parallela al autostrada. Da domani sarà aperta la rotatoria sul lato della frazione di Ponte a Niccheri, mentre viene chiuso il tratto centrale della vecchia via dell’Antella. Al pronto soccorso e ai servizi ospedalieri si potrà accedere solo dalla nuova rotonda lato di Firenze. L’accesso al parcheggio dell’utenza rimane sul percorso attuale. Per chi viene da Ponte a Ema, bisogna percorrere il bypass e dalla rotonda lato Antella, accedere al parcheggio. I bus passano dalla rotatoria in apertura domani con due fermate provvisorie al pronto soccorso. Durante la settimana, aprirà anche l’ultimo settore del parcheggio, in attesa del completamento di tutte le finiture. Autostrade si sta occupando della nuova viabilità e dell’area di sosta nell’ambito delle opere compensative per la terza corsia. E proprio ad Autostrade sono state inviate le nuove richieste da parte della comunità per voce del sindaco Pignotti. La prima è di rendere permanente il bypass provvisorio tra i due sottovia autostradali di Ponte a Ema e lungo via Aldo Moro: permetterebbe di sperimentare una viabilità circolare senza realizzare un’altra rotonda al servizio della nuova Variante alla Chiantigiana. Richieste anche modifiche alla viabilità di fronte all’ospedale per realizzare la nuova pista pedociclabile senza interruzioni. Richiesta anche la sistemazioneMeglio schermare l’A1 con alberi ad alto fusto del cancello di villa Pedriali, e di rivalutare la barriera fonoassorbente prevista in via Peruzzi: "Avrebbe un forte impatto paesaggistico, a fronte di alcune riserve sulla sua utilità per la riduzione dei rumori". dice Pignotti.