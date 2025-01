’Progetto Bellezz@’. L’appello dei sindaci: "Da rifinanziare subito"

Anche il Mugello fa parte del "Progetto Bellezz@", il progetto varato nel 2016 dal Governo Renzi che mirava a far realizzare dai Comuni interventi di riqualificazione di luoghi con rilevanza sociale, culturale e aggregativa. Tra le domande presentate, e inserite tra i progetti finanziabili c’è anche quella del Comune di Scarperia e San Piero che aveva proposto di intervenire a San Piero a Sieve, con una specifica riqualificazione davanti alla Pieve fino all’oratorio, nuova pavimentazione in pietra, un diverso accesso all’oratorio, un progetto da oltre 200 mila euro. In origine, sono stati attribuiti 150 milioni a 271 progetti di riqualificazione di beni culturali destinati altrimenti ad andare per sempre perduti.

I comuni interessati hanno anticipato le spese, in tanti casi superiori a 100.000 euro, per la progettazione esecutiva degli interventi in attesa dell’erogazionedei contributi assegnati. Inaspettatamente, però, la Delibera Cipess del 27 dicembre 2022 ha di fatto definanziato completamente il progetto Bellezz@, lasciando sospese le opere e condannando i comuni a un "limbo senza appello", in quanto il piano ha carattere esclusivo e impedisce agli enti di accedere ad altri finanziamenti per le stesse opere.

I comuni coinvolti si sono riuniti in un Coordinamento di più di 60 sindaci di diverse appartenenze politiche e con un’iniziativa tenutasi in Senato a Roma – per Scarperia e San Piero era presente l’assessore Marco Recati - hanno presentato un appello unitario alla Presidenza del Consiglio e al Ministro della Cultura, sottolineando l’urgenza di rifinanziare il piano. "Il Coordinamento – ricorda il sindaco Ignesti (in foto) – è nato in occasione di un incontro Anci – e con i sindaci abbiamo stabilito di sollecitare il Governo: in tutto si parla di 5 milioni, ma che darebbero un contributo di riqualificazione a tanti centri".

