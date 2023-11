PrimOlio Premi, incontri e iniziative. La 25 esima mostra dell’oro verde

Primi passi verso PrimOlio 2023, la mostra mercato dell’olio extra vergine d’oliva di Bagno a Ripoli che andrà in scena il 18 e 19 novembre con la sua edizione numero 25. Come sempre sarà ospitata ai giardini I Ponti e nella centralissima via Roma.

In attesa della vetrina delle produzioni locali, che ogni anno si aggiudicano grandi premi internazionali, il primo evento collaterale alla rassegna punta sul futuro dell’agricoltura sociale: sabato 11 alle 16 al circolo di Villamagna si parlerà di lavoro nei campi come strumento educativo, di inclusione e riscatto per le persone svantaggiate, nonché l’occasione per imparare un mestiere e diventare autonomi e indipendenti.

L’iniziativa è organizzata dalla cooperativa sociale Coop.21, da anni impegnata nella gestione del progetto di agricoltura sociale Aster2 in collaborazione con il Comune. Oltre all’assessore all’agricoltura Francesca Cellini, alla presidente della cooperativa Consuelo Cavallini e a don Andrea Bigalli di Libera, saranno presenti anche Nicola Malorni della cooperativa Kairos di Termoli, Andrea Zorn della cooperativa La Fonte e Andrea Pagliai dell’azienda agricola Olivart.

Sono tutte e tre realtà impegnate da tempo in progetti di inclusione sociale. "Partendo dall’esperienza di Aster 2, di cui il Comune di Bagno a Ripoli fa parte e che permette l’inclusione lavorativa per decine di persone in carico ai servizi territoriali e sanitari – dice l’assessore Cellini –, l’incontro sarà l’occasione per fare il punto sul ruolo strategico che l’agricoltura può giocare, a livello complessivo, come motore di autonomia. Una risorsa preziosa e un valore aggiunto per il nostro territorio, a forte vocazione agricola e da sempre attento ai temi dei diritti".