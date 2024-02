Primo soccorso e manovre d’urgenza. L’incontro con l’esperto

di Martina Stratini

Conoscere il corretto sistema di chiamata di emergenza e delle manovre di primo soccorso per l’ostruzione accidentale delle vie aeree in età pediatrica. A Pelago tutto ciò sarà possibile gratuitamente grazie alle competenze messe a disposizione da un esperto. Il Comune di Pelago ha, infatti, organizzato, in collaborazione con la Misericordia di Pontassieve, un incontro formativo dedicato al tema. L’appuntamento è in programma per martedì 20 febbraio alle ore 20:30 presso la Biblioteca della Scuola Primaria di San Francesco. L’incontro sarà condotto da David Andreini, esperto e responsabile della formazione presso la Misericordia di Pontassieve. La partecipazione sarà gratuita e aperta a tutti ma particolarmente gradita sarà la presenza di insegnanti e genitori dei bambini della scuola primaria. Per partecipare alla serata è richiesta la compilazione di un breve modulo di iscrizione visionabile sul sito del Comune.