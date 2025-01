Prima la lite furiosa poi le coltellate. Giovane trovato ferito per strada

GROSSETOLo hanno trovato a terra, con ferite di arma da taglio nella zona lombare e in evidente stato di ebbrezza. Erano le 5.30 di ieri passate da una manciata di minuti quando i sanitari del 118, con ambulanza e automedica, hanno trovato un ventottenne di nazionalità tunisina riverso sull’asfalto, in via Dei Barberi. Le sue condizioni fin da subito non sono apparse gravissime, ma il medico dell’emergenza sanitaria ha disposto comunque il trasferimento al Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Qui lo straniero, non ancora in grado di riferire che cosa fosse accaduto poco prima, è stato curato e poi dimesso. Con una prognosi che al momento è di tre giorni, salvo eventuali complicazioni che dovessero sopraggiungere. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Comando provinciale. A loro il compito di capire che cosa sia accaduto un’ora circa prima, fuori da un locale notturno che si trova in quella zona, nei pressi del centro commerciale Le Palme. Sembra, ma si tratta ancora di una sommaria ricostruzione, che prima del ferimento ci sia stata una lite tra extracomunitari. Ignote al momento le motivazioni. Lite che avrebbe fatto scattare l’aggressione e allertare alcuni residenti.

Da qui la segnalazione alle forze dell’ordine, ma quando i militari dell’Arma sono arrivati nel luogo indicato, hanno trovato il vuoto. Salvo poi, dopo un po’, la scoperta del giovane disteso a terra e ferito. E, come già detto, in stato di ebbrezza alcolica. Già oggi, probabilmente, sarà ascoltato per cercare di ricostruire che cosa è accaduto prima del ritrovamento. Ma, soprattutto, che cosa ha scatenato la violenta discussione. I militari stanno anche cercando di capire se ci possano essere telecamere, di cui la zona è dotata, che possano avere ripreso immagini utili alle indagini.