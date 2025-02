Presidio politico alla sede della Sds

Si è tenuto ieri mattina, davanti alla sede della Società della Salute del Mugello a Borgo San Lorenzo un presidio organizzato da Fratelli d’Italia per sollecitare risposte ai problemi della sanità mugellana e in particolare alla carenza dei medici di base in Alto Mugello. Presenti la consigliera regionale FdI Elisa Tozzi e i consiglieri comunali Stefano Benedettini di Marradi, Nicolas Naldoni di Palazzuolo sul Senio e Rodolfo Cipollone di Scarperia e San Piero. "In Toscana - ha notato Tozzi- manca una politica seria che rafforzi l’organico all’interno di questi territori". Mentre Benedettini e Naldoni hanno ricordato che Marradi e Palazzuolo tra cinque mesi non avranno neppure un medico di famiglia.