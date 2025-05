Premio letterario Chianti. Paoli incontra i lettori-giurati

Sabato 3 maggio alle 17, alla filarmonica Giuseppe Verdi di San Donato in Poggio a Barberino-Tavarnelle, quarto e ultimo incontro dei lettori-giurati con uno degli scrittori finalisti della 37ma edizione del premio letterario Chianti. Dopo Giulia Baldelli, Tommaso Giartosio e Nicoletta Verna, sarà la volta dello scrittore e giornalista de La Nazione Gigi Paoli, entrato nella quaterna finale col suo ultimo romanzo ’Oltre’ edito da Giunti, come tutti i suoi sei libri precedenti. I lettori-giurati approfondiranno l’attività narrativa di Paoli in vista della finale del Premio, prevista per sabato 7 giugno alla Fattoria di Vignamaggio a Greve. Sabato, alla presenza del sindaco di Barberino-Tavarnelle Davide Baroncelli, Paoli verrà introdotto dall’ideatore dello storico premio Paolo Codazzi e da Antonio Celano, componente del comitato tecnico del Premio che ha scelto i finalisti. Poi sarà lo stesso autore a parlare e, infine, ci saranno le domande dei lettori-giurati che poi sceglieranno il vincitore di questa edizione.

Il premio Chianti è promosso dai Comuni di Greve in Chianti (Firenze), Unione Comunale Barberino-Tavamelle, Castellina in Chianti, Gaiole, Impruneta, Radda, San Casciano e Castelnuovo Berardenga con il coinvolgimento delle loro biblioteche, e dall’associazione culturale Stazione di Posta di Firenze con l’ideatore Paolo Codazzi. La manifestazione ha il sostegno di Rotary San Casciano-Chianti, presidenza del Consiglio della Regione Toscana, Coop Cooperativa Italia Nuova e Società di Mutuo Soccorso Fratellanza di Greve.