Posti di lavoro . Le farmacie comunali cercano personale

Si chiude il prossimo 26 febbraio l’avviso pubblico di selezione per titoli e prova orale, indetta da Farmapiana Farmacie Comunali, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre farmacisti con funzioni di "Farmacista collaboratore" per l’area del Mugello. Sul sito aziendale (www.farmapiana.it) tutte le informazioni e i criteri di valutazione, mentre il candidato che verrà selezionato, svolgerà il proprio lavoro presso le farmacie con sede nei Comuni di Borgo San Lorenzo e Scarperia San Piero. Nel corso del contratto, tuttavia, potrà essere trasferito per necessità aziendali in ognuna delle sedi Farmapiana, ovvero nei Comuni di Campi Bisenzio, Signa e Calenzano. Undici le farmacie dislocate complessivamente nei vari territori con numeri sempre in crescita: lo dimostrano, per esempio, le ore di apertura settimanali che dalle 377 del 2003 sono passate a 852 nel 2022. "In questi anni – ha detto il presidente Antonio Iocca – abbiamo sempre lavorato in una direzione, ‘aiutando’ la salute, ma sempre al servizio dei cittadini".