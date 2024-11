Polizia, la nuova casa è più vicina. Ultime rifiniture in via Savonarola. Commissariato verso l’inaugurazione

La nuova sede del Commissariato di Sesto, nell’ex sede Consiag in via Savonarola è praticamente ultimata e i lavori oggetto di appalto sono già conclusi. Al momento sono in corso solo interventi di finitura, che saranno terminati in tempi strettissimi, dovuti a specifiche esigenze fatte presenti dai Servizi tecnici della Questura. Subito dopo la stessa Questura di Firenze potrà prendere in carico l’immobile per dare corso a tutte le attività propedeutiche al trasferimento del Commissariato di polizia dalla vecchia sede di via Gramsci, che da anni ha evidenziato carenze ‘logistiche’, alla nuova.

Notizie confortanti quelle che arrivano nella risposta scritta all’interrogazione del capogruppo di Italia Viva Gabriele Toccafondi che chiedeva i tempi per l’apertura del nuovo commissariato a pochi metri dalla storica Pieve di San Martino. Nella nota tecnica firmata da Alia, proprietaria dell’immobile, emerge anche che durante l’esecuzione dei lavori sono state diverse le richieste di personalizzazione dell’immobile specificamente legate alle attività di pubblica sicurezza che saranno portate avanti all’interno della sede. Da tempo la proprietà è in contatto con la Prefettura di Firenze per arrivare alla sottoscrizione del contratto di affitto e, pochi giorni fa, c’è stata la comunicazione ufficiale da parte di Alia alla stessa Prefettura della disponibilità alla sottoscrizione del contratto.

Dovrebbe essere davvero prossimo, dunque, il ‘taglio del nastro’ per la nuova sede del Commissariato che porterà un ulteriore presidio nel centro cittadino in un’area che, a poca distanza, ospita anche la stazione dei carabinieri di Sesto e il comando della polizia municipale. Notizia dunque positiva come commenta il consigliere Toccafondi autore dell’interrogazione: "Finalmente ci siamo – dice -. Dopo anni in cui ho fatto incontri, richieste, interrogazioni, finalmente il nuovo commissariato è pronto. Fondamentale è stata la volontà di Consiag ed Alia e una sinergia tra Italia Viva e la maggioranza che governa Sesto. Questa ‘strana’ collaborazione per me non è mai stata così strana perché su alcuni grandi temi che riguardano la comunità non si può che remare dalla stessa parte. La sicurezza è infatti un tema drammaticamente reale ed urgente e si affronta non con slogan o urlando ma con forze dell’ordine, certezza della pena e un commissariato efficiente aiuta tanto in questo senso. Adesso attendiamo l’inaugurazione e auspico che il governo faccia arrivare l’organico che serve per un territorio molto vasto".