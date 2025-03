Più sicurezza con la Municipale

Sono tornati gli agenti della Polizia municipale a presidiare il centro storico. Prima si chiamavo vigili urbani, ed erano il terrore dei ragazzi che giocavano a calcio per le strade dell’Oltrarno. Avevano paura che gli portassero via il pallone, sfera di gioia e di speranza per i giovani di quel tempo. L’unico che vide diventare la speranza realtà, è stato Guido Magherini, che arrivò a giocare nel Milan, nella Lazio e nel Palermo e, soprattutto, nella nazionale giovanile. Era il tempo in cui eravamo molto poveri e molto felici. E i vigili urbani erano per noi, involontariamente gli alleati dei nostri genitori, che non volevano si giocasse al calcio, sciupandoci le scarpe.

Poi c’è stato un periodo in cui la Polizia municipale aprì alle donne, alcune bellissime nella divisa disegnata per loro dal marchese Emilio Pucci di Barsento, anche lui consigliere comunale di Firenze. Le divise della Polizia municipale ebbero un tocco di austera eleganza che le distingueva, soprattutto quando le poliziotte del Comune camminavano per il centro storico di Firenze.

In questi giorni si sono rivisti gli agenti a pattugliare il centro. Prima erano ogni tanto sul Ponte Vecchio, e interrogati sulla sparizione dalle strade, dicevano che erano tutti assegnati alla periferia. Si andava in periferia, e non si vedeva nessuna divisa della Municipale. Ora si vedono nel centro storico della città e anche in periferia. Finalmente. Molto bene. Speriamo che continui.

Questi giovani aitanti, in divisa e con la pistola, danno a tutti un senso di sicurezza in più. Per lo meno sul piano psicologico. Soprattutto di questi tempi. Auspichiamo che questa realtà duri nel tempo e non svanisca come un sogno.