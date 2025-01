A Pitti lo stand tra gli alberi. “La nostra collezione è un impegno per l’ambiente”

Firenze, 17 gennaio 2025 – La moda non è solo fashion. Sempre di più gli imprenditori del settore cercano di portare un contributo concreto al benessere delle persone, cominciando dalla cura del pianeta. Ed è così che, anche quest'anno, l'azienda fiorentina Keeling darà il suo contributo a “rivestire" il mondo di alberi, specialmente laddove le foreste sono andate distrutte.

Lo stand a Pitti Uomo, all'interno della Fortezza da Basso, è un po' il simbolo di questo impegno. La collezione con le tendenze moda maschile del 2025-26 è presentata all'interno di una sorta di grande giardino, dove le piante sono protagoniste alla stessa misura dei vari capi di abbigliamento: "Ogni capo Keelling della nostra nuova collezione - spiegano i titolari Tommaso Conforti e Andrea Galluzzo - contribuisce a coinvolgere attivamente in Sud America, le comunità andine locali nella piantumazione di alberi esclusivamente autoctoni, come i Ciprés de la Cordillera in un progetto di riforestazione certificato B Corp, nella Reserva Provincial Naciente del Río Tigre – Argentina, colpita da incendi estremamente gravi che hanno distrutto oltre 29.000 ettari di foresta. Con questo nostro e vostro impegno, supportiamo la conservazione e l’aumento della biodiversità, favorendo l’equilibrio degli ecosistemi locali”. Intanto i due imprenditori stanno lavorando anche a un progetto di reintroduzione della posidonia nel Mediterraneo.

O.Mu.