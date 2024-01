Pitti Bimbo. In primo piano l’impegno

Eva

Desiderio

Oggi apre Pitti Bimbo edizione numero 98 e finalmente si parla di bambini. Non solo di moda per bambini. Si parla dei più piccoli anche in modo diverso, spesso problematico, perché l’infanzia non è sempre una passeggiata sul prato, spesso ci sono spaccati di vita sui quali bisogna riflettere anche dopo la fine della fiera per i più piccoli e la moda per loro dell’inverno 2024-2025 che chiude venerdì. Le guerre in corso ci impongono di pensare alle pene di queste creature. Ecco che allora anche una fiera può dare ali a questi pensieri, perché parlare solo di moda per l’infanzia come si è fatto finora per troppe edizioni di Pitti Bimbo è davvero riduttivo. Ora Pitti Bimbo riparte dall’impegno anche se leggero come si conviene ad un evento di business e mette al centro della scena anche talk, conversazioni, presentazioni di libri, riflessioni. E questo non è male. Certo ci sarebbe stata bene una mostra di foto internazionali che raccontasse la tenerezza dell’infanzia. Intanto ci sono quelle dolci e poetiche di Stefano Guindani allo spazio PittiPets: del resto gli animali sono i migliori amici dei bambini, spesso i loro maestri di vita. In fiera alla Fortezza varie sezioni tra sport e sartorialità, debutti e rientri di marchi, divertenti intermezzi con Alessandro Enriquez, la Petite Parade al Cavaniglia che sostituisce con un divertente show le sfilatine del passato, la presentazione delle tendenze di 215 marchi, il 60% dei quali dall’estero. Per dare conforto culturale a Pitti Bimbo 98 ecco anche il contributo di Emporio Armani con riflessioni sulla nuova genitorialità, con le intuizioni di Tommaso Bencistà Falorni. Ospite di punta è Luca Trapanese, padre single di una bambina down adottata nel 2018, e autore insieme a Luca Mercadante di “Nata per te” (Einaudi), ora diventato anche un film. Domani alle 18, Trapanese sarà all’Emporio Armani Store (via Roma 14r, Firenze) per firmare le copie del libro (su invito) e la sera, alle 21 da Giunti Odeon, verrà proiettato il film.