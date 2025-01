Piscina accessibile, ultimi lavori. Avrà una vasca per la riabilitazione

Accoglienza, riabilitazione, abbattimento delle barriere. Elementi che si inseriscono nell’ambito del progetto ‘piscina accessibile’, che prevede la realizzazione di un impianto che è una novità assoluta a livello regionale. Sono iniziati a Pontassieve i lavori alla Piscina Comunale per la realizzazione della vasca terapeutica. Si tratta dell’ultima fase del progetto in questione, realizzato in collaborazione con l’associazione Federico Fagioli, che doterà l’impianto comunale di un luogo inclusivo, altamente qualificato nell’accoglienza e nella riabilitazione, grazie ad una serie di lavori che rispondono alle esigenze di persone con disabilità gravi.

Dopo l’inaugurazione nella primavera del 2023 della nuova palazzina che ospita due spogliatoi accessibili direttamente dal parcheggio e collegati alla piscina coperta tramite un tunnel vetrato, questo nuovo intervento vedrà il completamento dell’edificio che ospiterà la vasca terapeutica per attività di riabilitazione in acqua e gli spazi accessori destinati agli operatori. L’intervento - dell’importo di 600mila - è finanziato da Regione e Comune. Il progetto rappresenta una sfida solidale, lanciata dalla Fondazione Fagioli e amministrazione, con il contributo di tutta la comunità.

Leonardo Bartoletti