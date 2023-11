Pipistrelli Scatta il monitoraggio della qualità degli ecosistemi

Api e licheni ma anche pipistrelli per valutare la qualità ambientale urbana e degli ecosistemi agricoli e rurali. Il Comune affianca ai progetti già in essere in questo senso una nuova iniziativa, approvata con una deliberazione della giunta, che sarà realizzata con un accordo di collaborazione tra l’amministrazione e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri. Il progetto di monitoraggio bioacustico in questione riguarda i chirotteri, noti come pipistrelli e prevede anzitutto l’identificazione di almeno cinque aree di monitoraggio rappresentative di habitat ed ecosistemi diversi e diverse modalità di gestione (ad esempio interfaccia agroforestale e urbana, gestione biologica o tradizionale, area soggetta a uso di pesticidi o in abbandono). Saranno poi acquistati dieci registratori da utilizzare in una campagna di misure di tre mesi sulle aree di indagine. L’iniziativa non si limiterà, solo alla compilazione di una serie di dati e risultati: come stabilito nell’accordo di collaborazione, che avrà la durata di un anno ma potrà essere rinnovato, infatti, IRET fornirà all’amministrazione il supporto nella realizzazione di eventi promozionali e di divulgazione legati alla presentazione alla cittadinanza delle attività legate al monitoraggio nelle diverse fasi.

In questo quadro, fra l’altro, potrebbero essere anche previste attività specificamente riservate alle scuole. Il progetto si affianca ad altri già in corso sul territorio legati alla biodiversità e alla verifica della qualità dell’aria: dal 2020 è attivo ad esempio il biomonitoraggio dei licheni che si sviluppano sui tronchi degli alberi in tre diverse aree cittadine e dal 2019 prosegue anche un progetto di apicoltura urbana visto che le api sono bio indicatori molto precisi e sensibili ai cambiamenti ambientali causati da agenti inquinanti.