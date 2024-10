Piogge torrenziali tutto il giorno. Crollano due alberi sulle strade

Una sberla d’acqua intorno all’ora di pranzo e poi ancora pioggia nel pomeriggio. Ne è venuta giù tanta ieri in città e nel pomeriggio a farne le spese sono stati due alberi caduti giù forse a causa dei terreni già fortemente impregnati di acqua per le precipitazioni dei giorni scorsi.

Il primo episodio si è registrato intorno alle 17 sul viale Machiavelli alle pendici del piazzale Michelangelo dove una grossa pianta ha ceduto di schianto finendo la sua caduta sull’asfalto. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta e neanche le auto – a quell’ora il traffico è semprepiuttosto sostenuto – è stata colpita dai rami. Pronto l’intervento per ripulire la strada.

Un secondo grosso albero è caduto poco più tardi, intorno alle 18, in via del Ferrone, vicino alla palestra Klab, sulle colline di Marignolle.

Una quercia, probabilmente a causa delle raffiche di vento che in questa zona si sono fatte sentire molto più che in centro e della forte pioggia, si è stroncata ed è rovinata in mezzo alla sede stradale; la viabilità è rimasta interrotta e si sono formati ingorghi nella tortuosa strada collinare. I vigili del fuoco hanno poi provveduto a rimuovere il grosso tronco.

Quella di ieri è stata la giornata più piovosa della settimana e di questa prima parte di ottobre. Secondo gli esperti il tempo dovrebbe ancora rimanere incerto, ma con eventuali precipitazioni molto più scarse rispetto a quelle di ieri. Dalla prossima settimana poi le temperature tenderanno a risalire e non è da escludere un accenno di ’ottobrata’.