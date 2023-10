Piazza Mazzini a Fiesole: "Lavori alla Città Metropolitana"

"Anche la sistemazione di piazza Mazzini tocca alla Città Metropolitana". Lo ha ribadito il sindaco Anna Ravoni rispondendo alle due interrogazione presentate dal centrosinistra e centrodestra nell’ultimo consiglio comunale, dove si è tornati a parlare della passerella ciclopedona.

Il blocco dei lavori ha spinto i sindaci Ravoni e Casini a sollecitare Dario Nardella, sindaco della Città Metropolitana (che è stazione appaltante dell’intervento) affinché si garantisca la realizzazione dell’opera.

"Va trovata una soluzione entro il 2025 – ha spiegato il sindaco Ravoni – altrimenti perderemo i fondo".

Comprendendo il disagio dei cittadini di Compiobbi, il Comune ha comunque realizzato alcuni piccoli interventi, come le panchine e la fontanina. Il tutto in deroga a quanto deciso dalla Soprintendenza. Difficile invece trovare una soluzione per il lampione sul marciapiedi e i cavi volanti.