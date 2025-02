Piazza Edison, comitato in campo. Scatta il controllo di vicinato: "Collaborazione con il Comune"

Arriveranno anche in piazza Edison i piccoli cartelli rettangolari su sfondo bianco, con un cerchio giallo con all’interno il casco di un vigile e Palazzo Vecchio. È la segnaletica che indica la presenza di una ‘zona controllo del vicinato’. Ieri è stato firmato il patto che istituisce il Comitato di vicinato Edison, ovvero un gruppo di cittadini che si scambia informazioni e osservazioni per aumentare gli occhi e la sicurezza del territorio ma anche si impegna in attività sociali per una miglior vivibilità del quartiere. "Questa firma è l’avvio di una collaborazione importante tra amministrazione e i cittadini della zona di piazza Edison nell’ottica di una sicurezza sempre più partecipata" sottolinea l’assessore alla Sicurezza Urbana, Andrea Giorgio.