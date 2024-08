Piazza Dalmazia sicura e antidegrado . La polizia municipale aumenta i controlli

Nove persone arrestate, 57 quelle denunciate, un locale chiuso, 34 sanzioni amministrative per uso di sostanze stupefacenti e una per l’abbandono del relitto di un veicolo. È il bilancio di questo 2024 dell’attività del reparto di Rifredi della polizia municipale: il potenziamento dei controlli contro il degrado, in particolare nell’area di piazza Dalmazia ma pure in altre zone del quartiere, ha portato a questi numeri. Significa che il lavoro è stato intenso e considerato che c’è ancora la seconda parte dell’anno i dati di sicuro aumenteranno. La gran parte degli arresti, quasi la metà, ha la solita motivazione: lo spaccio di sostanze stupefacenti. Tra i reati, come è stato spiegato dal Comune, anche la resistenza a pubblico ufficiale e la produzione di documenti falsi. Tra le 57 denunce spiccano quelle per resistenza a pubblico ufficiale (10), per ricettazione (7), porto abusivo di armi soprattutto coltelli (7), furto (5 di cui uno con scasso), violazione della normativa sull’immigrazione (5), invasione di terreni pubblici (3) e privati (1), guida in stato di ebbrezza (3) e sotto effetti di stupefacenti (1). Nell’elenco figura anche un parcheggiatore abusivo recidivo.

Dal Reparto di Rifredi sono anche state inviate e accettate dagli enti preposti due proposte per foglio di via obbligatorio e una proposta per chiusura di locale, emesse del Questore. Sul versante amministrativo, ci sono state 34 sanzioni per consumo di stupefacenti e un verbale ai sensi del Testo unico dell’ambiente per abbandono di veicolo con avvio procedura di smaltimento.

Niccolò Gramigni