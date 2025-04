Digitalizzato l'archivio di Sergio Staino: 15.695 vignette online

Digitalizzato l’archivio di vignette di Sergio Staino. Prima di andarsene, il vignettista aveva lasciato il compito di catalogare le sue opere realizzate dalla fine degli anni ’70 fino a oggi, di digitalizzarle e metterle in rete a libera disposizione di tutti. E il compito è stato portato a termine. Ieri la presentazione del portale nella sede della Regione Toscana, con il presidente Eugenio Giani, la sindaca Sereni e la famiglia di Staino. Il lavoro è stato possibile grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, alla collaborazione della Regione Toscana e del Comune di Scandicci ma soprattutto grazie alla straordinaria partecipazione di amici, enti e associazioni che hanno contribuito a una raccolta. "Sergio Staino – ha detto Eugenio Giani - rappresenta l’espressione autentica di una creatività e di una capacità uniche, riscontrabili attraverso il suo modo di comunicare, carico di ironia. Il padre di Bobo, è una delle espressioni più autentiche della satira toscana e, come possiamo vedere anche oggi, ha raccolto attorno a sé tanti amici ed estimatori, rappresentando l’animo in cui non solo i toscani ma molti italiani e molti stranieri, si sono riconosciuti". Un lavoro iniziato con un’accurata catalogazione di tutte le opere cartacee conservate nello studio e nella casa di Staino che sono state ordinate e censite dalla società Hyperborea srl. Alla fine di questa fase il patrimonio raccolto contava ben 15.695 opere. Ma c’è anche il progetto di aprire un polo espositivo permanente per ricordare l’attività di questo artista che viveva a San Martino alla Palma. Sarà all’Acciaiolo, la sindaca è al lavoro per concretizzare l’idea.