Perdite d’acqua. A Borgunto sale la polemica

FIESOLE

Ancora perdite dall’acquedotto con conseguente protesta per i mancati interventi e lo spreco d’acqua, nonostante le segnalazioni fatta dai cittadini al gestore Publiacqua e al Comune di Fiesole. Stavolta accade a Borgunto, dove la strada principale è costantemente bagnata per la rottura della conduttura sotterranea della rete idrica, che si trascina da giorni, complice, forse, anche la coincidenza con il periodo delle ultime festività. "Cosa dobbiamo fare per farci ascoltare?- chiedono i residenti del borgo sul cucuzzolo del capoluogo fiesolano- più e più volte abbiamo segnalato, vengono a guardare ma a giorni di distanza l’acqua continua a defluire copiosa". Con le temperatura in discesa di questo periodo si è aggiunta anche la preoccupazione ghiaccio: "Ci è stato detto che non si formerà, visto che l’acqua scorre. Ma- osservano da Borgunto- come si fa a escluderlo e una eventuale formazione di ghiaccio non potrò che creare una situazione di pericolo per la viabilità". Publiacqua conferma di aver preso in carico l’intervento e assicura che la situazione è in via di risoluzione. "E’ da fine dicembre che quella tubazione è stata oggetto di sopralluoghi e verifiche. Dopo l’ennesima battuta di ricerca perdite di questa mattina (ieri, nrd) finalmente sembra – spiegano i tecnici- che sia stato trovato il tratto interessato dal guasto". Salvo nuovi imprevisti, l’intervento di riparazione verrà eseguito nella giornata di oggi. D.G.