PassTeatri sotto l’albero di Natale. Ecco 50 proposte per dodici sale

Ben 12 teatri, 50 proposte, sei spettacoli, un solo abbonamento: nel 2025 torna PassTeatri, il biglietto trasversale ideato da Firenze dei Teatri, l’associazione guidata da Andrea Bruno Savelli, che consente di assistere a sei spettacoli a scelta nei teatri aderenti al costo agevolato di 48 euro.

Un pass non nominale, cedibile e con un’unica regola: utilizzarlo in sei teatri diversi. Quali? Teatro Cantiere Florida, di Cestello, Lumière, Puccini, Reims, delle Spiagge e Verdi a Firenze. E poi Teatro comunale di Antella, Corsini di Barberino del Mugello, TeatroDante Carlo Monni di Campi, delle Arti di Lastra a Signa, Manzoni a Calenzano. Inoltre il teatro del Maggio musicale fiorentino, il teatro cinema Italia di Pontassieve, la Pergola e Rifredi offrono la possibilità ai detentori dell’abbonamento di acquistare ingressi a prezzo scontato. Un programma che accontenta tutti con titoli che spaziano da prime nazionali a classici intramontabili, passando per monologhi intensi e commedie irresistibili.

Tra gli spettacoli in cartellone, a Lastra a Signa, L’Assaggiatrice di Hitler (10 gennaio ore 21), trasposizione scenica del romanzo di Rosella Postorino, vincitore di prestigiosi premi, diretta da Sandro Mabellini e prodotta dal Teatro Popolare d’Arte. Al Teatro Cantiere Florida, spazio a Affogo (6 marzo ore 21), drammaturgia e regia di Dino Lopardo, un racconto struggente su trauma e resilienza prodotto da Gommalacca Teatro. Al ’Monni’ Emma Dante presenta Il tango delle capinere (16 aprile ore 21), una delicata narrazione affidata ai corpi e agli oggetti del passato; al Teatro di Cestello torna l’ironia del teatro fiorentino con Stenterello e il Granduca (9, 10, 16, 17 maggio ore 20.45 e 11, 18 maggio ore 16.45), diretto da Marcello Ancillotti, e al Teatro Comunale di Antella in scena Nikita (28 marzo ore 21), spaccato ironico sulla vita di una donna molto particolare firmato Scarti/Teatro Metastasio di Prato, di e con Francesca Sarteanesi.

E poi al Teatro del Maggio il balletto con Roméo et Juliette (10 e 11 gennaio) di Sergej Prokof’ev interpretato da Les Ballets de Monte-Carlo ed eseguito dall’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino; al Teatro della Pergola L’ispettore generale (14,15,17,18 gennaio ore 21 e 13 febbraio ore 19) da Nikolaj Gogol con Rocco Papaleo e la regia di Leo Muscato, e al Teatro di Rifredi L’amico ritrovato (10,11 gennaio ore 21) di Fred Uhlman nell’adattamento di Josep Maria Miró.

I pass sono acquistabili in tutti i teatri aderenti all’iniziativa e nei punti vendita del circuito TicketOne. Gli spettacoli fuori abbonamento possono essere acquistati direttamente presso i teatri proponenti, mostrando il Pass presso le biglietterie. Info: www.firenzedeiteatri.it.